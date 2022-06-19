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YKS'de ikinci oturum heyecanı

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS dün başladı. Rekor başvurunun yapıldığı sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleşirken YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile geçecek. AYT, 10.15’te başladı. Sınav merkezlerinin kapısı ise 10.00’da kapandı.

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YKSde ikinci gün heyecanı: AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT dün sona erdi.

Saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi.

2 senenin ardından ilk kez maskenin kullanılmadığı sınavda, T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SON OTURUMLAR BUGÜN

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak ve sınavda 317 bin 765 kişi görev alacak.

AYT'YE 7 BİN 803 ENGELLİ ADAY GİRECEK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Bu yıl YDT'ye 168 bin 430 aday girecek. YDT'ye 688 engelli aday katılacak. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak ve 30 bin 418 kişi görev alacak. Engelli adaylar için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AYT KAÇ DAKİKA, AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?

İkinci oturum AYT saat 10.15’te başlayacak. Toplamda 180 dakika sürecek. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

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