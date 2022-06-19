YKS'de ikinci oturum sona erdi

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı.

Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 7 bin 803 engelli aday da yer aldı.

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

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Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.





SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.