YKS’de ilk yarı tamam

Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu dün sorunsuz şekilde tamamlandı. Adaylar, özellikle Türkçe ve sosyal bilimler sorularının önceki yıllara göre daha seçici ve zorlayıcı olduğunu belirtirken, veliler de sınav çıkışında öğrencileri alkışlarla karşıladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
2,5 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU
Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da uygulandı. 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340 bin 321 kişi görev aldı. Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde bu yıl ilk kez YKS gerçekleştirildi.
TÜRKÇE SORULARI GİDEREK ZORLAŞIYOR
Sınava giren adaylardan Elif Cantürk, sınava daha önce de girdiğini belirterek, sınavın eleyici nitelikte olduğunu ifade etti. Zorluk seviyesinin arttığı değerlendirmesinde bulunan Cantürk, "Ben sözelciyim. Türkçe sorularında zorlaşmaya gitmişler gerçekten. Gramer ağırlığı verilmişti mesela. Bu da hoşuma gitti bir yandan, eleyiciliği artmış sınavın" ifadelerini kullandı. Ayçelen Dodurga, 13 yıl önce de üniversite sınavına girdiğini, şimdi ise podoloji bölümünü okumak istediğini söyleyerek, "13 yıl sonrasında tekrar böyle bir tecrübe oldu. Formüle dayalı bir sistemden böyle bir sisteme geçmek bizim için tuhaftı açıkçası. Zorlandım aslına bakılırsa çünkü sayısalda bile paragraf sorusu çözüyormuşum gibiydi. Ama yine de çok tedirgin olacak veya korkulacak bir şey yoktu" diye konuştu. Alper Tuğra Yıldız ise sınavının güzel geçtiğini ve iyi sonuçlar beklediğini ifade ederek, "Sınavda zorlayıcı sorular vardı. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Sosyal kısmı biraz zordu, bilgiye dayalı sorular vardı. Sayısal geçen seneye kıyasla biraz daha kolaydı" dedi. Dışarıda bekleyen veliler, sınav bitiminde adayları alkışlarla karşıladı.
1,5 milyon aday için heyecan bugün de devam ediyor
- YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağı AYT, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.
Son dakikacılar…
- YKS'de manzara değişmedi, son dakikacılar bu yıl da heyecanlı anlara neden oldu. Türkiye'nin birçok kentinde sınava yetişmeye çalışan adaylar ile polis ekiplerinin zamanla yarışı dikkat çekti. İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan bazı adaylar, kapıların kapanmasının ardından içeri girebilmek için duvar üzerindeki demir korkuluklara çıktı. Ancak geç kalan öğrenciler sınava alınmadı. Samsun'da ise kapıların kapanmasına dakikalar kala bazı adaylar polis ekiplerinin motosiklet desteğiyle sınava ulaştırıldı. Sınava geç kalan iki kız öğrenci de erken gelmiş olmalarına rağmen kapılar kapandıktan sonra okul girişine geldikleri için sınava alınmadı. Bingöl'de kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla geçici kimlik çıkardıktan sonra iki dakika kala sınava girmeyi başardı. Sivas'ta ve Mardin'de de yanlış okula geldiğini anlayan öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.
Çocuklarıyla birlikte ter döktüler
- Türkiye’nin farklı illerinde anne ve babalar, bu yıl YKS’de çocuklarıyla birlikte ter döktü. Aynı sıralarda üniversite hayali kuran aileler, “okumanın yaşı yok” mesajı verdi. Burdur’da inşaat ustası Dağıstan Yılmaz, eşi Ayşe Yılmaz ile kızları Eylül Rana ve Mizgin Yılmaz’la birlikte sınava girdi. Çocuklarıyla aynı hayali paylaşmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz ailesi, sınava birlikte hazırlanarak birbirlerine destek oldu. Mardin’de ise 70 yaşındaki Halil Sarıgül, 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül ile aynı okulda sınava girdi. İlahiyat Fakültesi’nde birlikte eğitim görmeyi hedefleyen baba-oğul, aynı sınıfta oturabilmenin hayalini kuruyor. Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ev hanımı Sevda Yağar da kızı Hayrünnisa ve oğlu Muhammet Taha ile sınav heyecanı yaşadı. Hakkari’de emekli sınıf öğretmeni 70 yaşındaki Aziz Hatipoğlu da oğlu Mustafa Hatipoğlu’nun sınav heyecanına ortak oldu.
45. kez YKS’ye girdi
- Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Adem Topçuoğlu, YKS’ye bu yıl 45’inci kez girdi. Daha önce beş üniversite bitiren ve öğretmenlik ile direksiyon eğitmenliği yaptıktan sonra emekli olan Topçuoğlu, bu kez yerel yönetimler bölümünü hedefliyor. 1980’den bu yana aralıksız sınava katıldığını belirten Topçuoğlu, “Bu sene 6. üniversiteyi bitirmeyi düşünüyorum” dedi. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi de amaçlayan Topçuoğlu, öğrencilere pes etmemeleri tavsiyesinde bulundu.