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YKS'ya geç kalınca kapıya tırmanarak içeriye girmeye çalıştı

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Avcılar'da sınava geç kalan bir öğrenci kapıya tırmanarak içeriye girmeye çalıştı.

12:04 . 17/06/2023 Cumartesi
DHA
Öğrenci, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı.

Öğrenci, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi Abdulkadir Uzturk Ortaokulu'nda bahçede bulunan veliler dışarı çıkarıldıktan sonra geri sayım başladı. Görevliler sık sık kalan dakikaları hatırlatırken dışarıda aday kalmamasını istedi. Kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısı üzerine bahçe kapısı tekrar açıldı ve genç kız ile hemen arkasından gelen erkek öğrenci içeri alındı. Ancak, 3 dakika sonra gelen iki erkek aday tüm çabalara rağmen kapıyı açtıramadı. Adaylar bunun üzerine demir kapıyı tırmanarak bahçeye girdi ancak, binanın girişindeki görevliler tarafından engellenerek dışarı çıkarıldı. Aynı okulun yan sokağında aynı ismi taşıyan ilkokul olması nedeniyle çok sayıda aday da bu okulları karıştırdı. İlkokuldakiler ortaokula, ortaokuldakiler ise ilkokula geldiklerini anlayınca dışarı çıkarıldı ve koşarak yandaki binaya yetişmeye çalıştı.






#YKS
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