Yoğun bakım kapasitesinde ABD ve İngiltere gerimizde kaldı

Utku, "Kovid'den sonra Almanya bizim biraz üzerimize çıksa da ciddi anlamda Amerika'dan, İngiltere'den çok daha fazla, Almanya'dan biraz az. 100 bin kişi başına düşen oran ciddi bir yatak kapasitemiz var" dedi. Utku yoğun bakım yatak sayısının yoğun bakımda çalışan uzman hekim sayısıyla eş değer olmadığını da kaydetti. Utku, erişkin bir yoğun bakım hastasının günlük maliyetin en az 20 bin lira olduğunu bu nedenle de hiçbir yoğun bakımdan para kazanma şansının olmadığını da söyledi. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Katran ise 2024 yılı itibarıyla 48 bin 966 yoğun bakım yatağı olduğunu belirtirken, erişkinler için 32 bin 787, çocuklar için 2 bin 522, yenidoğan bebekler için 13 bin 657 yoğun bakım yatağının olduğunu kaydetti.