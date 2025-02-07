Yoğun bakım kapasitesinde ABD ve İngiltere gerimizde kaldı

Yoğun bakım yatak sayısı 49 bine yaklaşan Türkiye, ABD ve İngiltere’yi geride bıraktı. Yenidoğanlar için ayrılan yatak sayısı 13 bin 657’ye ulaşırken, uzmanlar yatak kapasitesinin Avrupa’nın önünde olduğunu vurguladı.
Türkiye'de yoğun bakım yatağı sayısı 49 bine yaklaştı. Bu sayıyla Türkiye, İngiltere ve ABD'yi geride bıraktı. 2024 yılı itibarıyla 48 bin 966 yoğun bakım yatağından 13 bin 657'si yenidoğanlar için. Meclis Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği yetkililerini dinledi. Komisyon üyelerini bilgilendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, Türkiye'nin toplam yoğun bakım yatak sayısı bakımından Avrupa'nın ilerisinde olduğunu söyledi.
YOĞUN BAKIMIN GÜNLÜK MALİYETİ 20 BİN TL
Utku, "Kovid'den sonra Almanya bizim biraz üzerimize çıksa da ciddi anlamda Amerika'dan, İngiltere'den çok daha fazla, Almanya'dan biraz az. 100 bin kişi başına düşen oran ciddi bir yatak kapasitemiz var" dedi. Utku yoğun bakım yatak sayısının yoğun bakımda çalışan uzman hekim sayısıyla eş değer olmadığını da kaydetti. Utku, erişkin bir yoğun bakım hastasının günlük maliyetin en az 20 bin lira olduğunu bu nedenle de hiçbir yoğun bakımdan para kazanma şansının olmadığını da söyledi. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Katran ise 2024 yılı itibarıyla 48 bin 966 yoğun bakım yatağı olduğunu belirtirken, erişkinler için 32 bin 787, çocuklar için 2 bin 522, yenidoğan bebekler için 13 bin 657 yoğun bakım yatağının olduğunu kaydetti.