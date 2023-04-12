Yoğun bakım katiline 17,5 yıl

Fatih K.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalem şakası yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanalarını kapatıp 1 kişinin ölümüne neden olan biyomedikal teknikeri hakkında karar çıktı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuksuz sanık Fatih K. oksijen vanasını kapatmadığını savunarak beraatini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Fatih K.’ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi, ardından sanığın cezası 17 yıl 6 aya indirildi. Heyet, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti. Ölen Yusuf Sanin’in eşi Çiğdem Sanin, tutuksuz yargılamaya tepki gösterdi: “Ölüme sebebiyet verilen olayda kişinin açıkta gezmesi insana adaleti sorgulatıyor. Bu kişinin dışarıda gezmesi beni rahatsız ediyor.”