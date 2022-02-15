YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS'de barajın kalkmasının sıralamaya etkisi yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni uygulama ile daha fazla sayıda aday öğrencinin puanının hesaplanacağını ve puanı hesaplanan tüm öğrencilere ön lisans ve lisans programlarına tercihte bulunma hakkının tanınacağını vurgulayan Erol Özvar, üniversitelerde yeteri kadar kontenjan olduğuna ve çok sayıda öğrencinin bu kontenjanlara başvurduğuna dikkati çekti.

PUANLARI DÜŞÜRMÜYORUZ

Özvar, “Burada şöyle bir eleştiri var, ona da cevap vermek isterim; biz programların puanlarını düşürmüyoruz. Ayrıca bu uygulama puanların düşmesi, öğrencilerin hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına asla gelmemektedir.” diye konuştu. Öğrencilerin istedikleri programlara kabul edilebilmesi için puanlarının da yüksek olması gerektiğine işaret eden Özvar, program kontenjanları dikkate alınarak, bu programı tercih eden öğrenciler içinde en yüksek puanı alandan aşağı doğru giden bir sıralamanın söz konusu olduğunu belirtti.

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SIRALAMAYLA GİRECEKLER

Erol Özvar, “Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. En yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşebilecektir. Puanları tutmayanların programlara yerleşebilme veya kayıt yapma hakkı olmayacaktır. Tartışmayı da aslında bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla sayıda öğrencinin kontenjanlara erişebilir olması yani tercih edebilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde sistem aslında daha dinamik bir süreci girmiş oluyor” açıklamasında bulundu. Türkiye’de kontenjanların yeterli olduğunun altını çizen Özvar, yeni uygulamayla öğrencilerin başarı sıralamasıyla bu kontenjanlara girmeye çalışmasının amaçlandığını söyledi.

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