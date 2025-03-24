YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖKAK'ın mart ayı kurul toplantısında verilen kararla değerlendirmeye alınan üniversitelerin Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildiği belirtildi.





Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'deki üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerinin daha kapsayıcı, paydaş odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.





Kocabıçak, 2024 yılı için 35 yükseköğretim kurumunun Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirildiğini ve programının YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştirildiğini kaydetti.





Kurumsal akreditasyona sahip üniversiteler avantajlı





Kocabıçak, bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan 4 yükseköğretim kurumuna 5 yıl süreyle tam, kısmi düzeyde karşılayan 27 yükseköğretim kurumuna 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon, 4 yükseköğretim kurumuna ise akreditasyonun reddi kararı verildiğini aktardı.





Kurumsal akreditasyona sahip üniversitelerin eğitim kalitesinin güvence altına alındığını bildiren Kocabıçak, diplomaların uluslararası alanda tanınırlığı, üniversitelere nitelikli akademisyen ve öğrencilerin çekilmesi, sürekli iyileştirme ve gelişim, paydaşlarla ve iş dünyası ile güçlü ilişkiler, araştırma olanaklarının artırılması, öğrenci memnuniyeti ve katılımının artması gibi birçok avantajının olduğunu vurguladı.





Kocabıçak, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.





Kurumsal akreditasyon alan üniversitelerin akreditasyon kayıtlarının Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanına işlendiğine işaret eden Kocabıçak, bunun da üniversitelere Avrupa'da ve dünyada denklik, tanınırlık ve görünürlük açısından büyük avantajlar getirdiğini belirtti.





KURUMSAL AKREDİTASYON VERİLEN ÜNİVERSİTELER



