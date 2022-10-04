YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama: Gereğini yapacağımızı ifade edelim

YÖK Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Bildiğiniz gibi mevzuattan kaynaklanan ön inceleme yükümlülüğü var. Genel kurulda işi bitti. Gereğini yapacağız." dedi.

GÜNDEM Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de

NE OLMUŞTU?

KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu.

Prof. Dr. Ersoy, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" demişti.

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