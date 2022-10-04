Gündem YÖKten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama Gereğini yapacağımızı ifade edelim
EĞİTİM POLİTİKA

YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama: Gereğini yapacağımızı ifade edelim

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni bir gelişmeyi bildirdi. Özvar "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖKten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama: Gereğini yapacağımızı ifade edelim
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Bildiğiniz gibi mevzuattan kaynaklanan ön inceleme yükümlülüğü var. Genel kurulda işi bitti. Gereğini yapacağız." dedi.

Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
GÜNDEM
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de

NE OLMUŞTU?

KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu.

Prof. Dr. Ersoy, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" demişti.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor
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Yurt genelinde 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin heyecanı sürüyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu yapıldı.

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Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan sabah oturumunda ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

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Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı. 2022-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.
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SINAVA GELİNLİKLE GİRDİ
Karabük’te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan kişi, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu.
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Damat Ali Selam ise gelin arabasını ''sınav gelini'' yazısıyla birlikte süsledi.

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Öğleden sonraki oturumu ise 14.45'te başlayacak.

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Adaylar, 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu tamamlandı. Karabük'te sınava gelinlikle giren bir kişi ise dikkatleri çekti.

KPSS düğün gününe denk gelince sınava gelinliği ile girdi
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KPSS düğün gününe denk gelince sınava gelinliği ile girdi
Karabük'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı güne denk gelen Kübra Karataş (25), gelinliği ile sınava girdi. Kübra Karataş sınavın ardından gelin arabasına binerek düğün salonuna gitti.
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