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YÖK’ten Medipol’e Mavi Bayrak

04:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 01:39 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 2024 yılı “Engelsiz Üniversite” ödülleri kapsamında ‘Sosyokültürel Faaliyetler Kategorisi'nde Mavi Bayrak ödülü aldı. Ödül için 112 üniversitede toplam 1709 başvuru yapıldı. 76 üniversite toplam 319 bayrak aldı ama İstanbul'da ödül alan tek üniversite Medipol Üniversitesi oldu. Görme, işitme, konuşma, bedensel, zihinsel, kronik hastalıklar gibi birçok engeli bulunan bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öğretim Görevlisi Selda Selimoğlu, “Engelliler konusunda hem aileleri hem kendilerini bilinçlendirdik. Akademide engelli öğrencilerimizin eğitim araştırma faaliyetlerini sağlayarak kurslar yaptık. Onlara yurt içinde ve yurt dışında imkanlar sağladık" dedi.

İŞ İMKANI SAĞLADIK

Engelli bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik, yasal bir mesleki haklarının ortaya çıkmasını, korumasını ve bunu geliştirmesini sağladıklarını vurgulayan Selimoğlu, “İşkurla işbirliği yaparak engelli öğrencilerin işe girmelerini sağladık. Farklı ihtiyaçları karşılayabilecek bir dünya için teknolojideki ilerlemeleri takip ettik. Teknofest'te engelsiz yaşam teknolojilerinde ev sahipliği ve jüriliğini yaptım. Böylece Teknofest'e yerimizi aldık” diye konuştu.




#YÖK
#İstanbul Medipol Üniversitesi
#Mavi Bayrak
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