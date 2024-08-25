YÖK’ten Medipol’e Mavi Bayrak

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 2024 yılı “Engelsiz Üniversite” ödülleri kapsamında ‘Sosyokültürel Faaliyetler Kategorisi'nde Mavi Bayrak ödülü aldı. Ödül için 112 üniversitede toplam 1709 başvuru yapıldı. 76 üniversite toplam 319 bayrak aldı ama İstanbul'da ödül alan tek üniversite Medipol Üniversitesi oldu. Görme, işitme, konuşma, bedensel, zihinsel, kronik hastalıklar gibi birçok engeli bulunan bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öğretim Görevlisi Selda Selimoğlu, “Engelliler konusunda hem aileleri hem kendilerini bilinçlendirdik. Akademide engelli öğrencilerimizin eğitim araştırma faaliyetlerini sağlayarak kurslar yaptık. Onlara yurt içinde ve yurt dışında imkanlar sağladık" dedi.