Gündem YÖKten olağanüstü koronavirüs toplantısı
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YÖK'ten olağanüstü koronavirüs toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bugün saat 18.00'de üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak. Etkinliğe, özellikle öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak.

Haber Merkezi AA
YÖK, bazı rektörleri koronavirüs gündemiyle toplantıya çağırdı.
YÖK, bazı rektörleri koronavirüs gündemiyle toplantıya çağırdı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, kurum ve kurullışların önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. YÖK, bugün saat 18.00'de "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek.

Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
FOTOĞRAF 24
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Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektanlara yöneldi.
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Eczanelerde dezenfektan bulmakta sıkıntı çekenler çareyi 80 derece kolonya almakta buluyor.
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Kolonya satan dükkanlar adeta vatandaşların akınına uğruyor.
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İstanbul Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, 2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor.
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Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden isimli vatandaş ise “Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım dedi.
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İzmit Kocaeli'de 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, da yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız dedi.
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Yalova’da ise benzer manzaralar vardı.
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Kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti artırdı dedi.
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Dezenfektan da tercih edenler olduğunu belirten Dilsizoğlu, Vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs paniği kolonya satışlarını patlattı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, 90 gün sonra ilk kez Türkiye'de görüldü. İsmi açıklanmayan 60 yaşındaki bir erkekte koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurdun dört bir yanında, vatandaşları korku sardı. Eczanelere akın eden vatandaşlar bol bol maske, eldiven, el dezenfektanı ve ıslak mendil aldı, en çok kolonya tercih edilirken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu
  • Toplantıda, virüse yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek. Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

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Yurt dışından gelen öğrencilerin durumu görüşülecek

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.

İki üniversiteden koronavirüs kararı

  • Öte yandan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kadir Has Üniversitesi, 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere internet ortamında devam edileceğini duyurdu. Okulların tatil edilmesiyle ilgili bugün toplanacak Bilim Kurulu'nun karar vermesi bekleniyor.
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