YÖK'ten olağanüstü koronavirüs toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bugün saat 18.00'de üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak. Etkinliğe, özellikle öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri katılacak.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, kurum ve kurullışların önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. YÖK, bugün saat 18.00'de "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirilecek.
Toplantıda, virüse yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek. Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.
Yurt dışından gelen öğrencilerin durumu görüşülecek
Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.
İki üniversiteden koronavirüs kararı
Öte yandan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kadir Has Üniversitesi, 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere internet ortamında devam edileceğini duyurdu. Okulların tatil edilmesiyle ilgili bugün toplanacak Bilim Kurulu'nun karar vermesi bekleniyor.