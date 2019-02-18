Gündem YÖKten Suriyeli öğrenci açıklaması
EĞİTİM

Son dakika: YÖK'twn Suriyeli öğrenci açıklaması - Suriyeliler istedikleri üniversiteye sınavsız girebiliyor mu?

YÖK'ten Suriyeli öğrenci açıklaması

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamasının olmadığı, bundan sonra da olmasının mümkün olmayacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Her yıl binlerce öğrenci üniversiteye girebilmek için sınavda ter döküyor.
Her yıl binlerce öğrenci üniversiteye girebilmek için sınavda ter döküyor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Suriyeliler istedikleri üniversiteye sınavsız giremez

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir.

YÖK logosu

Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

Soylu: 291 bin 790 Suriyeli ülkesine döndü
GÜNDEM
Soylu: 291 bin 790 Suriyeli ülkesine döndü
/**/
İsrail'den skandal adım

İsrail'den skandal adım

​İsrail işgal polisi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi var.
Suriye'de1 asker şehit

Suriye'de1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.

İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.