YÖK'ten Suriyeli öğrenci açıklaması

Her yıl binlerce öğrenci üniversiteye girebilmek için sınavda ter döküyor.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

Suriyeliler istedikleri üniversiteye sınavsız giremez

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir.

YÖK logosu

Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."