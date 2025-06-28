Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu, 1 gözaltı: Cinayeti itiraf etti

Ölen kişinin, Orhangazi'de Çakırlı altında bir çiftlikte çalışan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğu belirlendi. Ölen şahsın arkadaşlarına ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen D.Ş.K.'yı Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde yürürken yakaladı.

Cinayeti işlediğini itiraf eden D.Ş.K.'nın ifadesinde, Abdülbasir Aziz'in kimliği belirlenemeyen bir başka Afgan arkadaşı ile kendisini taciz ettiğini zorla elbiselerini çıkararak fotoğraflarını çekerek kendisine şantaj yaptığını, cinayeti bu yüzden işlediğini belirttiği öğrenildi. Yeminli tercüman eşliğinde ifadesi alınıp mahkemeye sevkedilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.