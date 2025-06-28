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Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu, 1 gözaltı: Cinayeti itiraf etti

Yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedi bulunmuştu, 1 gözaltı: Cinayeti itiraf etti

07:2428/06/2025, Cumartesi
IHA
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Gözaltına alınan Afgan uyruklu D.Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevkedildi.
Gözaltına alınan Afgan uyruklu D.Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevkedildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü sahili arazi yolu üzerinde dün gece saat 21.00 sıralarında, yerde kanlar içerisinde hareketsiz halde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.

Ölen kişinin, Orhangazi'de Çakırlı altında bir çiftlikte çalışan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğu belirlendi. Ölen şahsın arkadaşlarına ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen D.Ş.K.'yı Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde yürürken yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Afgan uyruklu D.Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevkedildi. Zanlı, sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti itiraf etti

Cinayeti işlediğini itiraf eden D.Ş.K.'nın ifadesinde, Abdülbasir Aziz'in kimliği belirlenemeyen bir başka Afgan arkadaşı ile kendisini taciz ettiğini zorla elbiselerini çıkararak fotoğraflarını çekerek kendisine şantaj yaptığını, cinayeti bu yüzden işlediğini belirttiği öğrenildi. Yeminli tercüman eşliğinde ifadesi alınıp mahkemeye sevkedilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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