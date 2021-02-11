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BURSA

Yol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı: Halüsinasyon

Bursa’da, cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı, arkadaşı Erman Ö.'nün tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi DHA
Murat Bahadır (41).
Murat Bahadır (41).

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın (41) cinayetindeki sır perdesi aralandı.

DHA
Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
  • Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. (25) ile birlikte geldiği tespit edildi.

DHA
Murat Bahadır (41).

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Cinayeti itiraf etti

Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

  • Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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