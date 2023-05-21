Yol masrafı karşılanacak

Deprem nedeniyle yaşadığı şehri terk eden afetzedelerin geri dönüşü için destek çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 81 il valiliğine “Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili işlemlerin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

YETKİ VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARDA

Bu kapsamda, afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik ve kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri, valilik ve kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

BİLET ALANIN PARASI VERİLECEK

“Yol Masraf Belgesi” talep eden depremzedeler “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkânları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek. Ödemeler depremzedelerin TC kimlik numaralarına yatırılacak.

HER İMKAN SAĞLANIYOR

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylık sağlanıp talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak. 7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.











