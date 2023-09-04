'Yol verme' kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü

Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti.

Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.