|
Gündem

'Yol verme' kavgası faciayla sonuçlandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken kazara eşini öldürdü

Ankara'da bir sürücü, trafikte "yol verme" nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak isteyen eşini göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

09:31 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da yol verme kavgası faciayla sonuçlandı. Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.


C.D., trafikte seyir halindeyken "yol verme" nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar birbirlerine girdi.


Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti.



Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Ankara
#Trafik
#Cinayet
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı - Maç Özeti