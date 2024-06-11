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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

Haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 65'e kadar çıktığı kentte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Avcılar, Bakırköy-Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor

09:22 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 09:42 - 11/06/2024 Salı
AA
Trafik yoğunluk haritası
Trafik yoğunluk haritası

Kentin bazı bölgelerinde, haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıkarken ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.


Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe, Pendik köprüleri ile Güzelyalı mevkiinde yoğunlaşıyor.

D-100 Kozyatağı Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile Yolu, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Avcılar, Bakırköy-Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu görülürken Edirne istikametinde ise trafik akıcı ilerliyor.


Basın Ekspres Yolu ve Hadımköy Yolu her iki yönde sıkışıklık yaşanıyor.

TEM Avcılar'da başlayan trafik Mahmutbey Kavşağı'na kadar sürerken O-3 Mahmutbey'de Topkapı yönünde de yoğunluk gözleniyor. Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.


İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar yükseldi.



#trafik
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