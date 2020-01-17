Gündem Yolcu rahatsızlanınca İstanbula acil iniş yaptı
İSTANBUL

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı

Yolcu rahatsızlanınca İstanbul'a acil iniş yaptı

Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi DHA
​Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak.
​Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak.

Edinilen bilgiye göre, Tayland'ın THAİ Havayolları'nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi.

Uçak saat 05.30' da havalimanına iniş yaptı.

Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.

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