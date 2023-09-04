Yolcu uçağını Fransa düşürdü

Eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato, ülkede “Ustica katliamı” olarak bilinen, 1980’de Ustica Adası açıklarında 81 kişinin öldüğü uçak kazasının arkasında bir Fransız füzesinin olduğunu ileri sürdü. Ülkede iki dönem Başbakanlık ve bir dönem Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan Amato, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, eski hava yolu firması Itavia’nın 27 Haziran 1980’deki Bolonya-Palermo uçuşunu gerçekleştiren Dc-9 model uçağının düşmesiyle ilgili Fransız makamlarına olaydaki sorumluluğunu kabul etme çağrısı yaptı. Amato, “Artık Elysee Sarayı, Paris’in vicdanına yük olan bu onursuzluğu ortadan kaldırabilir” değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Amato’ya daha önce yargı ve parlamentodaki soruşturma süreçlerinde bu olaya yönelik varılan sonuçlar dışında bildiği unsurlar varsa bunları, hükümetin gerekli tüm tedbirleri alması için paylaşması çağrısı da yaptı.