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Yolcu uçağını Fransa düşürdü

Eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato, 1980’de Ustica adası açıklarında 81 kişiye mezar olan uçağı bir Fransız füzesinin düşürdüğünü açıkladı. Amato, füzelerin asıl hedefinin Libya lideri Kaddafi olduğunu ancak Kaddafi’nin İtalya Başbakanı Bettino Craxi’nin uyarmasıyla suikasttan kurtulduğunu söyledi.

04:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Giuliano Amato.

Giuliano Amato.

Eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato, ülkede “Ustica katliamı” olarak bilinen, 1980’de Ustica Adası açıklarında 81 kişinin öldüğü uçak kazasının arkasında bir Fransız füzesinin olduğunu ileri sürdü. Ülkede iki dönem Başbakanlık ve bir dönem Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan Amato, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, eski hava yolu firması Itavia’nın 27 Haziran 1980’deki Bolonya-Palermo uçuşunu gerçekleştiren Dc-9 model uçağının düşmesiyle ilgili Fransız makamlarına olaydaki sorumluluğunu kabul etme çağrısı yaptı. Amato, “Artık Elysee Sarayı, Paris’in vicdanına yük olan bu onursuzluğu ortadan kaldırabilir” değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Amato’ya daha önce yargı ve parlamentodaki soruşturma süreçlerinde bu olaya yönelik varılan sonuçlar dışında bildiği unsurlar varsa bunları, hükümetin gerekli tüm tedbirleri alması için paylaşması çağrısı da yaptı.

Asıl hedef Kaddafi’ydi

Itavia uçağının, merhum Libya lideri Muammer Kaddafi’yi hedef alan bir plan kapsamında vurulduğunu ileri süren Amato, “Ustica yakınlarında 27 Haziran 1980’de düşen Itavia’nın Dc-9’u, bir Fransız füzesi tarafından vuruldu. Kaddafi’nin uçağını vurmak için bir plan yapılmıştı. Fakat Libya lideri, kendisine kurulan tuzaktan kurtuldu çünkü (İtalyan Sosyalist Parti lideri ve eski Başbakan Bettino) Craxi tarafından önceden uyarılmıştı” ifadelerini kullandı. Amato, Itavia uçağının vurulmasıyla sonuçlanan olayın arkasındaki planın senaryosunun, birçok uçağın hareket halinde olduğu bir NATO tatbikatı sırasında Kaddafi’nin uçtuğu uçağın “kasıtsız bir kaza” sonucu vurulması üzerine olduğunu da aktardı.



#İtalya
#Fransa
#Uçak Kazası
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