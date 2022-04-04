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ANTALYA

Yolcuyla tartışıp ‘Şoförden olmayanlar insin’ diyen şoför: 'Geldiğimde otobüs bomboştu'

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyu uyardıktan sonra yolcularla tartışan ve ‘Şoförden olmayanlar insin aşağıya’ sözleriyle duyanları adeta şoke eden halk otobüsü şoförü Süleyman Konca, yaşlı bir kadın yolcuyla tartıştığını belirterek ‘Şoförden olmayanlar insin’ dedim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Yolcuyla tartışıp ‘Şoförden olmayanlar insin’ diyen şoför: Geldiğimde otobüs bomboştu
Geçtiğimiz gün yolcu ile tartışan şoför açıklama yaptı.

İzleyenlerin ağzını açık bırakan olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yıldır şoförlük yapan Süleyman Konca idaresindeki denetimli halk otobüsünde yaşlı bir yolcu, otobüs durduğunda ön kapıdan inmek istedi.

Konca, yaşlı bir amcaya ön kapıdan inmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Konca’nın üslubunu bazı yolcular sert bulurken, otobüs içerisinde tartışmalar yaşandı. Sinirlenerek aracı durduran Konca, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Kimsenin inmemesi üzerine Konca, otobüsü bırakıp başka bir otobüsle bölgeden ayrıldı.

Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

İHA

“Teyze tüm taraftarı topladı”

Konca, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Kırmızı ışıkta beklerken yaşlı bir yolcunun ön kapıdan inmek istediğini, yasak olduğu için de kendisinin uyarıda bulunduğunu belirten Konca, “Amca indi hatta. ‘Ön kapıdan inmek yasak, geç arkaya’ dedim. Amca söylendi, gitti yerine oturdu. Böyle konuştuğum için yolcular biraz rahatsız oldu. Onun yaptığı hareketi görmedikleri için amcadan yana olmuş olabilirler. Amcamla biz anlaştık, hiçbir sorun yoktu aramızda.

  • Yaşlı bir teyzemiz avukatlık yapmaya başladı. Yaşlılarla böyle konuşulmaması gerektiğini, aile terbiyemin olmadığını söyledi. Anlatmak istedim, ‘hatam olduysa özür dilerim’ dedim ama teyze susmadı. Maşallah teyze tüm taraftarı topladı. O öyle yapınca yolcu bizim üstümüze yürümeye başladı. Baktım olacak gibi değil, aracı sağa çekip, ‘Şoförden olanlar kalsın, olmayanlar insin” dedim” ifadelerini kullandı.

“Geldiğimde otobüs bomboştu”

Amacının sadece sözlü tartışmaya girdiği yaşlı kadını indirmek olduğunu aktaran Konca, “Amaç teyzeyi indirmekti, maşallah teyzenin ineceği yoktu. Yolun karşısına geçtim. Bizim otobüslerden birisi geliyordu, ona bindim. Bir otele gittik, çay içtim. Belediyeye telefon açıp, yarım saat rötarlı devam ettiğimizi ve sıkıntı olmadığını söyledim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Benden olanlar da olmayanlarda inmiş” diye konuştu.

Yolcuyla tartışan sürücüden ilginç sitem: Şoförden olmayan insin aşağı
FOTOĞRAF 6
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı.<br>
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Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti.<br>
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Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, \"Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem\" dedi.
Title
Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.
Title
En ilginç sitem: Şoförden olmayan insin aşağı
Title
Yolcuyla tartışan sürücüden ilginç sitem: Şoförden olmayan insin aşağı
Antalya'da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sinirlenip aracı durdurdu. Otobüsteki kimi yolcular şoförü, kimisi de yolcuyu haklı bulurken, şoförün kendisini haklı bulmayanlara 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya' sözleri yolcuları gülme krizine soktu.


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