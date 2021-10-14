Gündem Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı
İSTANBUL

Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı

Ataşehir'de elektrikçiden çıkan Mehmet Ekinci cebindeki 15 bin lirayı düşürdü. Yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı alarak uzaklaştı.

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Haber Merkezi DHA
Yolda 15 bin lira buldu kendi düşürmüş gibi yaptı
​Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti​.

Mehmet Ekinci, elektrikçiden alışveriş yaparak çıktıktan sonra cebindeki 15 bin lirayı kaldırımda düşürdü. Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı fark ederek aldı. Parayı alan kadın önce sormak için elektrikçinin önüne gelip, ardından vazgeçerek uzaklaştı. Bir süre sonra parayı düşürdüğünü anlayan Ekinci, tekrar alışveriş yaptığı dükkana gelerek çalışanlara parasını sordu.

Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.
DHA
Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.
  • Dükkan sahibiyle birlikte kamera kayıtlarını incelediklerinde parayı düşürdüğünü ve bir kadının parayı alıp uzaklaştığını gördü. Ekinci, çevrede kadını bulmaya çalıştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Elektrik dükkanında çalışan Burak Yapar, "Alışverişini yaptı. 'İşçilerin ödemesi var, yapıp geri geleceğim malzemeleri almaya' diye çıktı dükkândan. Dükkândan çıkarken parayı düşürmüş. Kısa süre sonra bir kadın yerdeki parayı alıyor. Bizim dükkâna doğru 1-2 adım atıyor. Parayı veriyim diye sonra geri dönüyor. Yandaki dükkâna yöneliyor, oraya da girmiyor, uzaklaşıyor" dedi.

Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.
DHA
Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.

Diğer çalışan Eray Dursun ise "Aracına giderken düşürmüş parayı. Kadın parayı alıyor, sonra gidiyor. Parayı getiren yok. Haram para" diye konuştu.

Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.
İHA
Ataşehir'de yolda bulduğu 15 bin lirayı kendi düşürmüş gibi alıp gitti.

Mehmet Ekinci'nin parayı düşürmesi ve kadının para alıp uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
FOTOĞRAF 6
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde evinden bir fırına simit almak için çıkan Nizamettin Kaya, yolda yürürken çöp konteynırının yanında içi nakit para ve ziynet eşyası dolu bir çanta buldu.
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\"İnsanlık ölmemiş\" dedirten Kaya, konteyner yanından aldığı çantayla çevre esnafı tek tek gezerek sahibine ulaşmak istedi. Kendisi çözüme ulaşamayınca da önce bölgede görevli bekçilere, ardından polise haber verdi.
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\"İyi insanlar çok var. Ancak böyle olaylar iyi insanlara çok az denk geliyor\" diyen Nizamettin Kaya, “Sabah eşime simit almak için evden çıktım. Fırına doğru yürürken yerde bu çantayı buldum. Cadde üzerinde bulunan dükkanları dolaşarak sahibini sordum. Sonrasında bekçi arkadaşların yanına geldim. Bekçi arkadaşlarla beraber çantayı açtığımızda içinde bir miktar para ve altın olduğunu gördüm. Asıl sahibini bulmak için miktarını söyleyemiyorum. Ancak tahminime göre yüklü miktarda altın ve para var. Çantayı polislere teslim ediyoruz. İyi insanlar hayatımızda var. Ancak böyle olaylar. iyi insanlara çok az denk geliyor” ifadelerini kullandı.
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Nizamettin Kaya, içi para ve ziynet eşyası dolu çantayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
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Çöpte altın ve para dolu çanta buldu: 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bursa'da fırından simit almaya giderken çöp konteyneri yanında içi para ve ziynet dolu çanta bulan vatandaş "insanlık ölmemiş" dedirtti. Polis ekipleri çok sayıda bilezik ve yüklü miktarda nakit para bulunan çantanın sahibini arıyor.

Her şeyi itiraf ettiler: Samanların içinden deste deste para çıktı
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