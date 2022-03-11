Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti

O anlar böyle görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bugün de kuvvetli şekilde yağmaya devam ediyor.

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İstanbul'un birçok noktasında trafik durmasına geldi, sürücüler ve yolcular yollarda mahsur kaldı.

Tuzlanmayan yollar nedeniyle kayan araçlar kazalara neden oldu.

Bakımsız İETT araçlarının karlı yollarda sınavı ikiye katlandı.

GÜNDEM İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi

Yolda kalan İETT otobüslerini kimi zaman içindeki yolcular itti, kimi zaman da yolcular yaya olarak yollarına devam etti.

KIŞ LASTİĞİ YOK: YOKUŞ YUKARI İTMEYE ÇALIŞTILAR

Son olarak, E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde yolda ilerlemekte güçlük çeken kar lastiksiz bir İETT otobüsü, 4 İBB görevlisi tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

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O anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Mağdur olan vatandaşlar, 'kış lastiği yok ki', 'tuzlama yetersiz', 'artık yeter, her kar yağdığında aynı manzara' diyerek İBB'ye tepkilerini dile getirdi.

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GÜNDEM Sarıyer'de hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi: Dört yaralı var

OYNAT 00:59 Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mahmutbey Gişeleri'nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi. BiP'te paylaş

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