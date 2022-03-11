Gündem Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti
İSTANBUL

Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti

E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde İETT otobüsü, tuzlanmamış karlı yolda mahsur kaldı. Kış lastiği olmadığı görülen otobüs, İBB ekipleri tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti
O anlar böyle görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bugün de kuvvetli şekilde yağmaya devam ediyor.

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İstanbul'un birçok noktasında trafik durmasına geldi, sürücüler ve yolcular yollarda mahsur kaldı.

Tuzlanmayan yollar nedeniyle kayan araçlar kazalara neden oldu.

Bakımsız İETT araçlarının karlı yollarda sınavı ikiye katlandı.

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Yolda kalan İETT otobüslerini kimi zaman içindeki yolcular itti, kimi zaman da yolcular yaya olarak yollarına devam etti.

KIŞ LASTİĞİ YOK: YOKUŞ YUKARI İTMEYE ÇALIŞTILAR

Son olarak, E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde yolda ilerlemekte güçlük çeken kar lastiksiz bir İETT otobüsü, 4 İBB görevlisi tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

O anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Mağdur olan vatandaşlar, 'kış lastiği yok ki', 'tuzlama yetersiz', 'artık yeter, her kar yağdığında aynı manzara' diyerek İBB'ye tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı
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İstanbul Fatih'te 3 İETT otobüsü kardan dolayı yolda kaldı

Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı: Patlamalar korku dolu anlar yaşattı
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Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı: Patlamalar korku dolu anlar yaşattı
Ümraniye'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.

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Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mahmutbey Gişeleri'nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.

Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
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Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
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