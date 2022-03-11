Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi

Taşbayır durağına yakın mevkide mahsur kalan otobüsün şoförü, "Burası ana arter ya. Bu kadar olmaz. Bu insanlar ne yapacak? Bu ana arter, yola bakın. Bu kadar insanların içinde ben ne yapacağım ya? " diyerek tepkisini dile getirdi.

Çevredekiler ve yolcular otobüsü mahsur kaldığı yerden kurtarmak için kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşların yardım teklifi ve önerilerde bulunduğu otobüsün şoförü, "Kalkmıyor, kayıyor. Yapacak bir şey yok. (Arkadaki araçlar) Bekliyorlarsa bekleyecekler, yapacak bir şey yok. Ben hareket etmem." ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

GÜNDEM Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti