Gündem Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi
İSTANBUL

Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi

İstanbul Pendik'te karlı yolda mahsur kalan otobüsün şoförü, yolda tuzlama çalışması yapılmamasına tepki gösterdi. Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyir halindeki KM 26 hatlı otobüsün şoförü, aracının kayması üzerine durdurduğu aracında bulunan yolcuları indirdi. Otobüs şoförü, kaygan yol nedeniyle devam etmek istemeyerek duruma tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen tuzlama tepkisi
İETT şoförü yolda kaldı, isyan etti.

Taşbayır durağına yakın mevkide mahsur kalan otobüsün şoförü, "Burası ana arter ya. Bu kadar olmaz. Bu insanlar ne yapacak? Bu ana arter, yola bakın. Bu kadar insanların içinde ben ne yapacağım ya? " diyerek tepkisini dile getirdi.

Çevredekiler ve yolcular otobüsü mahsur kaldığı yerden kurtarmak için kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştı.

Vatandaşların yardım teklifi ve önerilerde bulunduğu otobüsün şoförü, "Kalkmıyor, kayıyor. Yapacak bir şey yok. (Arkadaki araçlar) Bekliyorlarsa bekleyecekler, yapacak bir şey yok. Ben hareket etmem." ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

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