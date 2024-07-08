|
Gündem

Yoldan uçtu: 3 ölü

Erzurum’da otomobil menfezden düştü. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04:00 - 8/07/2024 Monday
Güncelleme: 02:59 - 8/07/2024 Monday
Yeni Şafak
Erzurum'da otomobil menfezden düştü.
Erzurum'da otomobil menfezden düştü.

Horasan ilçesinin girişinde meydana gelen kazada; Ağrı’nın Patnos ilçesinden Çankırı’ya gittiği öğrenilen Furkan Uçar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5-6 metre yükseklikte, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada; Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti. Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise yaralandı.



#trafik kazası
#Vefat
#Erzurum
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ankara ilk evim arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek?