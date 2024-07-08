Yoldan uçtu: 3 ölü

Horasan ilçesinin girişinde meydana gelen kazada; Ağrı’nın Patnos ilçesinden Çankırı’ya gittiği öğrenilen Furkan Uçar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5-6 metre yükseklikte, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada; Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti. Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise yaralandı.