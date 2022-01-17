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HAKKÂRİ

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12), kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12), kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER YARDIMA KOŞTU


Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı. Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, köye ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARLA MÜCADELE EKİBİ GELDİ


Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp, yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.
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