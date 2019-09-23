Yöresel ürünlerle turizm rotası

Başkentin tescilli ürünleri; Ankara döneri, Ankara simidi ve Ankara tavasının ilk olarak Altındağ sınırlarında yapıldığını ifade eden Balcı, Anadolu’nun tüm mozaiklerinin harmanlandığı Altındağ’da ürünlerin her birinin coğrafi değerlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

‘YEREL EKONOMİ CANLANACAKTIR’

Yöresel ürünler üzerinden bir turizm rotası oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Balcı, “Altındağ’daki coğrafi işaretli ürünleri; fuarlar, etkinlikler, broşürler, gezi rehberleri gibi çalışmalarda kullanarak turistlerde farkındalık oluşturulmalıdır. Böylece insanların bölgedeki diğer tarihi ve kültürel mirasları ziyaret etmeleri sayesinde bölge içerisinde bir turizm rotası haline gelinebilir. Bu sayede hem Altındağ hem de Ankara’nın coğrafi işaret üzerine kurulan bir turizm rotası oluşturulması sağlanabilir. Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda önemli bir kalkınma politikası aracı haline gelen coğrafi işaretler, Altındağ’ın ekonomisine yukarı doğru bir ivme kazandıracak temel unsurlardan biri olacaktır” diye konuştu.