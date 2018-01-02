Yorgun mermilerin sırrı üçgenin içinde

İstanbul’un Esenler İlçesi’nin 6 mahallesine 3 yıl önce peş peşe yorgun mermiler düşmeye başladı. Turgut Reis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde 25 Eylül 2014’te teyzesiyle pazara giden 9 yaşındaki Semanur Culum, başına isabet eden 9 mm çapındaki yorgun mermiyle yaşamını yitirdi. Semanur’un ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Aynı yıl polise çok sayıda yorgun mermi şikâyeti geldi. Araçlarına ve işyerlerine isabet eden yorgun mermi vakasının ardı arkası kesilmedi.

EŞLEŞME BULUNAMADI

Bölgeden farklı zamanlarda toplanan 36 mermi çekirdeğinin, aynı kalibrede 6 ayrı silahtan çıktığı ve bu silahların 50 olayda, birden fazla kez kullanıldığı tesbit edildi. Semanur’un ölümüne neden olan mermiyle ilgili bir eşleşme ise bulunamadı. Silahları kimin ateşlediği ise tespit edilemedi.

REKLAM

Gazete Habertürk'ün haberine göre yorgun mermi olaylarına Turgut Reis, Havaalanı, Birlik, Nine Hatun, Fatih ve Menderes mahallelerinde rastlandı. Savcılık, bölgede bulunan Atışalanı Polis Merkezi ve yakındaki Metris Kışlası’daki toplam 77 adet MP5 silahın incelenmesi talimatını verdi. Balistik incelemeden geçirilen silahlar olaylarda kullanılan silahlarla eşleşmedi. Ancak polisin savcılığa verdiği tutanaklardaki bir tespit kafaları karıştırdı. Polisin olaylardan bir yıl sonra 2015’te savcılığa sunduğu tutanakta, “Metris Kışlası atış alanında yapılan çalışma öncesi 3 ay içinde benzer 50 olay olmasına rağmen, kışla ile konuşulması, MP5 silahlardan numune alınarak incelemeye alınmasından sonra bölgede benzer olayların yaşanmadığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı.

YİNE KIŞLA YAKININDA

Son olarak 16 Eylül 2017’de Kemer Mahallesi’nde kışla yakınlarında bir yorgun mermi olayı yaşandı. Yorgun merminin kurbanı Esenler Stadyumu’nda antrenman yapan 1. Amatör Lig takımı İstanbul Esenler Tokatspor’un oyuncusu Barış Karamustafa oldu. Karamustafa sağ bacağından yaralandı.

REKLAM

Semanur’un babası Osman Culum, “Kızımın vurulduğu gün kimse silah sesi duymamış. Soruşturmada merminin gelmiş olabileceğinden şüphelenilen yer Metris Kışlası’nda atış talimi yapılan alan. Bu askeri alan mahallenin dibinde. Kızımın ölümüne neden olan kişinin bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum. Kızımın ölümünün ardından onun anılarıyla dolu evden taşınmak zorunda kaldım. Çünkü evime giremiyordum” dedi.

‘YÜKSEK BARUTLU BİR MERMİ 2 BİN METRE GİDER’

Atış ve patlayıcı uzmanı Cem Cesur, bölgede yorgun mermi olaylarında rastlanan 9 mm’lik mermilerin iki türü olduğunu söyledi. Cesur, 9 mm mermilerin MP5 gibi otomatik silahlarda kullanılan türünün normal tabanca fişeklerine göre yüksek barutlu olduklarını belirtti. Yüksek barutlu fişeklerin piyasada bulunamadığını, sadece asker ve poliste kullanılan özel mermiler olduğunu aktaran Cesur, uygun koşullarda ateşlenen normal 9 mm fişeklerin maksimum 500-600 metre uzaklığa ulaşabileceğini anlattı. Cesur MP5 gibi bir silahtan ateşlenen normal 9 mm merminin 1000-1200, yüksek barutlu merminin ise yaklaşık 2000 metre uzağa düşebileceğini ifade etti.