YPG'ye en büyük harekat

Perşembe gecesi saat 23.00’te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti. Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırdan 40-50 kilometre derinlikteki hedefler Türk savaş jetleri tarafından 1 yıl içinde ikinci kez vuruldu. Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, son operasyonla Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye bu zamana kadarki en büyük ve kapsamlı harekat gerçekleştirildi.

30 SAVAŞ UÇAĞI BOMBA YAĞDIRDI

Hava harekatında tam 30 savaş uçağı destek için aktif olarak yer aldı. Harekatta yerli ve milli mühimmat da kullanıldı. Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

ANTİ RADAR FÜZESİ TAKILDI

Harekata destek veren Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarına AGM-88 HARM füzesi takılı olduğu öğrenildi. Anti Radar Füzesi olan AGM-88 HARM’ın hava savunma sistemlerini tespit ettiği için bu operasyonda önemli rol oynadığı öğrenildi. ABD tarafından düşürülen ANKA SİHA’nın ardından, Anti Radar Füzesi’nin olası bir saldırı ihtimaline karşı takıldığı belirtildi. Harekatta, aralarında Akıncı Taarruzi İHA’nın da yer aldığı insansız hava araçları da görev aldı.

SİHA’mızı F-16 düşürmedi

Pentagon, Türkiye’ye ait SİHA’yı kendilerine tehlikeli derecede yaklaştığı için F-16 ile düşürdüklerini açıkladı. Yeni Şafak’ın konuştuğu uzmanlar ise açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre SİHA, F-16 ile vurulsa yanarak düşerdi. Video kaydı SİHA’nın kamikaze drone ya da ABD’nin PKK/YPG için kurduğu bir hava savunma sistemiyle vurulmuş olabileceğini gösteriyor. ABD, F-16 diyerek PKK’ya sağladığı teknolojik imkanları gizlemek istedi.

Blinken

Teröristlerle çalışmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı da Fidan-Blinken görüşmesiyle ilgili “Çatışmasızlık mekanizmasının terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır” açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün düşürülen SİHA’mızla ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu hadise, devam etmekte olan operas-yonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli şekilde yok edilmeye devam edilecek.” Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan’la konuştuk. Ortak hedefimiz olan terör tehdidini bertaraf etmek için faaliyetlerimizi koordine etmeyi ve çatışma ihtimalini azaltmayı görüştük” ifadelerini kullandı.







