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YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimlerinde oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

17:13 . 14/05/2023 Pazar
Diğer
Ahmet Yener

Ahmet Yener

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona verdi ve oy sayımı başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı
Ahmet Yener
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Olumsuz bir durum söz konu olmamıştır"

YSK Başkanı Yener, yaptığı yazılı açıklamada,
"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Yurt genelinde oy verme işlemleri esnasında 1 parti müşahidi ile 2 vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimin ülkemize, milletimize, Cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.


#YSK
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