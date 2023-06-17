YSK Başkanı Yener: Oyların aktarılması prosedür gereği mümkün değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener.
"İkinci turda katılımın arttığı tek il Tunceli"
Birinci tur ve ikinci turdaki katılım oranının dünyada gerçekleşen seçimlerdeki oranlar göz önüne alındığında yüksek bir katılım oranı olduğunu kaydeden Yener, "Bu, Türk halkının demokrasiye ne kadar inandığını göstermektedir. İki tur arasında yüzde 3’lük yaklaşık katılım düşüklüğü vardır. Bunun sebebinin ne olduğunu bizlerin net bir şekilde ortaya koyması mümkün değildir. İkinci turda seçime katılımın arttığı tek il Tunceli oldu. Tunceli ilimizde birinci turda yüzde 87,36 katılım varken yüzde 87,47 ikinci turda katılım gerçekleşmiş olup, az bir miktar da olsa ikinci turda daha fazla katılım olmuştur. Gümüşhane'de ise birinci turda 82,97, ikinci turda yüzde 81,02 katılım gerçekleşmiş olup düşüşün en az olduğu il de burasıdır. Birinci ve ikinci turda ise en fazla katılımın olduğumu ilimiz Düzce'dir" dedi.
"Seçim sistemi oturmuş bir şekilde ilerliyor"
'Oyların aktarılması mümkün değil'
Sandıklardaki sonuçların siyasi parti temsilcilerince ıslak imza ile imza altına alındığını hatırlatan Yener, sisteme girilen veriler ile siyasi parti temsilcilerindeki tutanaktaki veriler arasında bir çelişki varsa temsilcilerin bunları il, ilçe seçim kurullarına ve YSK’ya taşıma hakları olduğunu hatırlattı. Yener, "Bu nedenle seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu bu saydığım prosedür gereği mümkün değildir" dedi.
Yener, YSK'ya gelen ilk verilerin ise tamamen kırsal veya kent ayrımı olmaksızın seçmen sayısına ve sayım yapılan okulun İlçe Seçim Kurulu’na yakınlığı uzaklığı ile ilgili olduğunu aktardı.
"Yerel seçim takvimi 1 Ocak’ta başlıyor"
Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’da hazırlık sürecinin başladığını da aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" dedi.