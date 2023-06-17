YSK Başkanı Yener: Oyların aktarılması prosedür gereği mümkün değil

"Benim şahsi düşüncem; Türkiye nihayetinde elektronik oylama sistemine geçecektir. Bu önümüzdeki seçimde mi olur yoksa iki ya da üç seçim sonrası mı olur; ancak bu nihayetinde bir gün gerçekleşecektir. Biz kurul olarak yerel seçimlerden sonra bir çalışma yapıp bunu parlamentoya, siyasi partilerimize sunmayı düşünüyoruz, takdir parlamentonun. Eğer bu şekilde bir irade ortaya çıkarsa, Yüksek Seçim Kurulu da buna göre hazırlığını yapıp, elektronik ortam için gerekli tedbirleri alıp, bu uygulamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir" i