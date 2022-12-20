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YSK bu araştırmanın sebebini açıklasın

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu’ ile ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı’ konusunda ‘çalışma yaptırdığı’ açıklamasına odaklandı. AK Parti kaynakları, Akkaya’nın, “İhsas-ı reye girer” diyerek sonucunu açıklamayı reddettiği araştırmanın hangi gerekçe ve saik ile kamuoyuna duyurulduğuna açıklık getirilmesini bekliyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
YSK bu araştırmanın sebebini açıklasın
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AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya’nın ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu’ ile ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı’ konusunda ‘çalışma yaptırdığı’ açıklamasına odaklandı.

AK Parti kaynakları, Akkaya’nın, “İhsas-ı reye girer” diyerek sonucunu açıklamayı reddettiği araştırmanın hangi gerekçe ve saik ile kamuoyuna duyurulduğuna açıklık getirilmesini bekliyor.

O HUKUKÇULAR KİM?

AK Partili bir isim, yaşananların ‘akıllarda soru işareti’ oluşturduğuna değindi. Akkaya’nın sözleri için, “İmamoğlu hakkında tek kararı kendisi verecekmiş gibi konuşması, kuruldaki diğer üyelerin iradesini yok sayan bir tutum” yorumu yapan AK Partili kaynak “Cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olabileceği açıkça ortadayken, bu durumu hukuken tartışmaya açanların olduğunu bilerek böylesine bir araştırma hangi sebebe dayandırılarak yapılmıştır. Bu araştırma içinde yer alan hukukçular, siyaset bilimcileri kimdir? Bu açıklamayı yapmak peşi sıra pek çok soruyu da beraberinde getirir” dedi.

ZAMANLAMA MANİDAR

AK Partili isim, kamuoyunun Akkaya’nın sözleriyle başka bir yere çekilebileceğine de işaret etti. Bir başka AK Partili isimse, “kurumların önünü görme adına bu türden raporlar ve araştırmalar hazırlamasının şaşırtıcı olmadığını ancak şaşırtıcı olanın bu açıklamanın neden bugün yapıldığı” olduğunu söyledi.

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