Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem YSKdan hatalı mühür kararı
POLİTİKA

​YSK hatalı mühür kararı verdi

YSK'dan hatalı mühür kararı

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. YSK, zarflardaki hatalı mühür başvurularını kabul ederek geçerli sayılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Yüksek Seçim Kurulu, saat 14.00'te 'mühür' toplantısı yapacak.
Yüksek Seçim Kurulu, saat 14.00'te 'mühür' toplantısı yapacak.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK'DAN KARAR

  • YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

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