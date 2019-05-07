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POLİTİKA 2019 YEREL SEÇİMİ

Son dakika: YSK İyi partinin seçimlerin yenilenmesi talebini reddetti

YSK İyi Parti'nin talebini reddetti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebiyle İyi Parti'nin yaptığı başvuru reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YSK logosu.
YSK logosu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından YSK'ya gönderilen dilekçede, sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi, sandık kurullarına itiraz ve şikayete ilişkin ilgili yasa maddeleri hatırlatıldı.

Dilekçede, İyi Parti'nin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapılan seçimlerde görev alan sandık kurulu başkanlarıyla ilgili yaptığı tam kanunsuzluk itirazının YSK tarafından 18 Nisan 2019'da oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

YSK'nın bu kararında, sandık kurulunun teşkiline ilişkin itirazların 2 Mart 2019'da kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına yönelik talebin reddedildiği aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

  • "Somut olgu ve delillere dayanılmaksızın 'sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulmasının seçim sonuçlarına müessir olması nedeniyle' demek suretiyle seçim iptali ve yenilenmesine karar verilmesi hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Kaldı ki sandık kurulunun hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerekmektedir."

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine yönelik kararın yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi, bu istemin kabul görmemesi halinde iptal kararının 298 sayılı Kanunun 130. maddesine göre değil, yerleşik içtihatlar doğrultusunda tam kanunsuzluk nedeniyle alınması istendi.

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