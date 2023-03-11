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YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak

YSK, 14 Mayıs'taki seçime ilişkin açıklamada bulundu. Seçime 36 siyasi parti katılacağı belirtilen duyuruda 14 Mayıs günü saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullanılacağı ifade edildi.

13:48 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
YSK

YSK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı sonrası YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.

Ayrıca oy verme saatinin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona ereceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

#YSK
#seçim
#14 mayıs
32 dakika önce
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YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
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