YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak

YSK
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapıldı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı sonrası YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.
Ayrıca oy verme saatinin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona ereceğini açıkladı.
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