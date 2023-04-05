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YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceliyor.

12:42 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınan önlemleri ve saha çalışmalarını yerinde inceliyor.


14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri süreci, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülüyor.


Seçimin tüm illerde sağlıklı yürütülmesi için çalışan YSK heyetleri, depremin etkilediği illerde detaylı inceleme yaptı.


YSK Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, ilk aşamada, bölgede personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında eksiklikleri tespit etti.


Bu tespitlerin ardından eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldü.


YSK üyeleri, heyetlerin belirlediği sorunların giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gitti.


Kurul üyeleri dün Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Üyeler, Nurdağı, İslahiye ve Hatay'da da bugün ve yarın incelemelerini sürdürecek.


YSK üyeleri, bölgede alınan önlemleri yerinde görecek, barınma ve oy kullanma yerlerine ilişkin sorunların giderilip giderilmediğiyle ilgili son durumu değerlendirecek.


YSK Başkanlığı tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet, 11 ildeki incelemelerinin ardından bölgede personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespit yapmış, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemleri kurul üyelerine sunmuştu.



#YSK
#Seçim
#Deprem
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