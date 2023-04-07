YSK'dan dikkat çeken karar: Sandık kurulmayacak

14 Mayıs seçimlerinde 6 milyon civarında gencin ilk kez oy kullanacağı düşünüldüğünde, Obama’nın sosyal medyayı öncelediği seçim kampanyasından, ülkemizdeki siyasetçilerin ve sosyal medya stratejistlerinin ders çıkaracağı ve öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle “Güneş batmayan imparatorluk” olarak isimlendirilen Twitter ve gençlerin çok yoğun kullandığı TikTok seçimde mutlaka göz ardı edilmemesi gereken platformlar.