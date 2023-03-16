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YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var

Yüksek Seçim Kurulu seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi. Siyasi partiler ittifak protokolünü YSK'ye 24 Mart'a kadar teslim edecek, 6 Nisan'a kadar da ittifaktan vazgeçtiğini bildirebilecek.

07:12 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Buna göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenen 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.


İttifak yapacak partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek veya aynı süre içinde YSK'ye bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.


Vazgeçme halinde, seçim ittifakı diğer partiler arasında devam edebilecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar da ittifak protokolü değiştirilebilecek veya vazgeçebilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanlar, ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.


Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde ise bunlar YSK'ye başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecekler.


İttifaktaki partiler, ittifak protokolünü kanunlara aykırı olmadan ve YSK tarafından belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle hazırlayacak.



#Seçim ittifakı
#YSK
#Yüksek Seçim Kurulu
2 saat önce
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YSK'dan ittifak kararı: 24 Mart'a kadar zaman var
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