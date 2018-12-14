Gündem YSKdan kritik seçmen sayısı kararı
POLİTİKA

YSK'dan seçimle ilgili sandık açıklaması

YSK'dan kritik seçmen sayısı kararı

YSK, seçim takvimin netleşmesinin ardından yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alarak bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

AA
Seçim sandığı
Seçim sandığı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

EN AZ 350 SEÇMEN OLACAK

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.

  • Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

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