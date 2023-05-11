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YSK'dan 'leke ve mürekkep izi' başvurusuna cevap

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin "oy pusulaları veya zarflarda, leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı" yönündeki başvurusuna yanıt verdi. Kurul, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun"un ilgili maddelerinin açık olduğunu belirterek, bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Peki, "298 Sayılı Kanun" bu konuda ne diyor?

08:48 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ve bu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılmasının ardından, İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Öztürk, YSK'ya başvurdu.


Öztürk, "oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı" yönünde YSK'dan görüş istedi.

Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un, 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti.


298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, "... Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır" hükmünü içeriyor.

Aynı Kanun'un 101. maddesi, "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması" düzenlemesini öngörüyor.



#Yüksek Seçim Kurulu
#Oy
#Seçmen
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