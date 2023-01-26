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YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

15:44 . 26/01/2023 Perşembe
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Yeni üyeleri ile toplanan Yüksek Seçim Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı. Yapılan oylama sonucunda
Ahmet Yener
YSK’nın yeni başkanı oldu.

AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı’nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


#Yüksek Seçim Kurulu
#YSK
#Ahmet Yener
2 saat önce
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YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
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