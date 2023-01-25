YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Seçim hangi tarihte olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihi hakkında, "Gazi Meclisimiz, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak hem birlikte Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" açıklaması erken seçimi gündeme getirdi. Seçim tarihi için "14 Mayıs mı olacak" sorusu merak edilirken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimiyle birlikte netleşecek seçim tarihine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte detaylı bilgiler...