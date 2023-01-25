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YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi seçildi.

13:41 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
YSK

YSK

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine Onuncu Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır seçildi.


#YSK
#Yargıtay
#Yüksek Seçim Kurulu
1 saat önce
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YSK'nın yeni üyesi belli oldu
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