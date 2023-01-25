YSK'nın yeni üyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs’ta yapılacak takvimle kararımızı alırız.” dedi. Peki seçimin yenilenmesi kararı nasıl alınır? Seçimin yenilenmesi kararı alındıktan kaç gün sonra seçim yapılır? Seçim yasalarında yapılan değişiklikler ne zaman uygulanır? 10 soruda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi.