YTB, eğitici yetiştirecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuklarının anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin köklü ve yenilikçi 5 üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokoller ile Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde burslu “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans” programları açılacak. Önümüzdeki akademik yılda hayata geçirilecek programlara başvurular ise hemen başlıyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Program, çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve bununla birlikte Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi hedefliyor” dedi.

BİN 500 LİRA BURS

Programa yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahipleri başvurabilecek. 2018-19 döneminde açılacak program dört yarıyıldan oluşuyor. Katılımcıların üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak olup ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. Programa son başvuru tarihi ise 3 Eylül 2018.