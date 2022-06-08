Yüce Diriliş Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Yüce Diriliş Partisi'nde, Sezai Karakoç'un vefatının ardından partinin yeni Genel Başkanı'nı seçmek için Olağanüstü Büyük Kongre yapıldı.

4 Haziran'da partinin Genel Merkezi'nde yapılan kongre, Sezai Karakoç'u anma programıyla başladı. Karakoç'un ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra, Kongre Divanı ve Açılış Divan Başkanlığının çağrısıyla İstiklal Marşı okundu. Kongre gündemi doğrultusunda MKYK Faaliyet ve Kesin Hesap raporları okundu. Raporu okuyan Parti Temsilcisi Lütfü Yılmaz, şunları söyledi:

"Fazla ilerlemiş görünmesek de asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı duruşumuzla anlatmaktayız. Ülkemizin ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu dış ve iç şartların en ağır baskısı altında olunan bir tarihî dönemde, bir çekirdek halinde de olsa, geleceğimizi güven altına almak, kalıcı kurtuluş ve diriliş atılımını gerçekleştirmek amacına, programına ve planına sahip bir hareketin topluluğu olma şuurunu taşıyor, bu sebeple varlığımızı sürdürmenin ne denli lüzumlu olduğunu ve bu uğurdaki direnişimizi, tarihin ve çağın bağrına yazıyoruz. Büyük Kongremizi yapıp ruhumuzu ve enerjimizi tazeleyerek sağlıklı ve güvenli adımlarla yolumuza devam edecek ve gelecek-te milletimizin yeniden ayağa kalkışı, toparlanışı ve çağın dirilişini gerçekleştirmesini sağlaması amacıyla, bize düşen görevi bütünüyle yerine getirmek için, olanca güç ve çabamızı sarf etmek onurunu taşıma şerefine ereceğiz."

HAYAT Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Yılmaz'ın konuşmasının ardından MKYK ibra edildi. Genel Başkan, Merkez Karar Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi yapıldı.

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Tek adayla gidilen başkanlık seçiminde, Avukat Lütfü Yılmaz, delegelerin oy birliğiyle Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Seçimden sonra konuşan Yılmaz, amaçlarının, milletimizin en yüce bir varlıkla var olması, en seviyeli ve nitelikli bir hayatla birlikte geçmişinden tam haberli olarak geleceğini güven altına almış olması, bölgesinde ve tüm dünya ölçüsünde barış ve huzur içinde yaşaması için gerekli manevi ve maddi tüm atılımları bir sistem dahilinde gerçekleştirmek, bu amaca varmak için yöntemlerinin, halkımıza görüşlerimi ve hizmetlerimizi apaçık bir şekilde sunmak olduğunu söyledi.





LÜTFÜ YILMAZ KİMDİR?

1974 yılında Amasya merkeze bağlı Ziyaret kasabasında doğdu. İlkokulu Merzifon İrfan İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Merzifon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

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1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi ve üniversite öğrenimine başladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra İSKİ Hukuk Müşavirliği'nde avukatlığa başladı. Daha sonra serbest avukatlık ofisini kurdu.

2001 yılında Eczacı Ezgi Yılmaz ile evlenen Lütfü Yılmaz’ın Yusuf Zahid, Yunus Emre ve Ahmet Sezai isminde 3 oğlu bulunmaktadır. Bir İstanbul aşığı olan ve daha önce sırası ile Eminönü, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye semtlerinde ikamet etmiş olmanın yardımıyla şehrin tüm sorunlarını yaşayıp gözetleyen Lütfü Yılmaz, halen Pendik ilçesinde ikamet etmekte ve işyeri de Zeytinburnu ilçesinde bulunmaktadır.