'Yüksek karlı gizli fon' davasında üçüncü duruşma görüldü: Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluğunun devamına karar verildi

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan fon vurgununa kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, yüzlerce isimden yüksek kar vaadiyle para toplayıp ödemedi. Şikayetler üzerine tutuklanan Erzan hakkında yürütülen soruşturmada, şoke eden detaylar gündeme geldi. Öyle ki Erzan'ın 15 Ocak'ta komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi.