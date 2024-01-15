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'Yüksek karlı gizli fon' davasında üçüncü duruşma görüldü: Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluğunun devamına karar verildi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı ve kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında üçüncü duruşma görüldü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.

21:11 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:22 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
Ali Yörük - Seçil Erzan
Ali Yörük - Seçil Erzan

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan fon vurgunu davasında üçüncü duruşma görüldü.

Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Görülen duruşma sonucunda tutuklu sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.

Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma,  8 Mart 2024 tarihine ertelendi.



#Seçil Erzan
#Ali Yörük
#Dolandırıcılık
#Dava
42 dakika önce
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