Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesine yönelik seçim raporunu hazırladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi 6 Şubat'ta yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkıma uğratan 6 Şubat depremi, 46 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı. Türkiye, depremin izlerini silerken bir yandan da gözlerini 2023 seçimlerine çevirdi. Merak edilen bir konu ise afet bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağı mevzusu.

YSK harekete geçti

Seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs tarihini işaret ettikten sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. YSK, deprem bölgelerindeki şartları yerinde gözlemlemek için 11 ile heyet gönderdi.

Heyet raporunu hazırladı

Yüksek Seçim Kurulu heyeti yaptığı incelemeleri rapor haline getirdi. Raporda bölgede çadır ve konteynerlarda yaşayan depremzedeler, diğer şehirlere tahliyeleri sağlananlar ve seçimlerin güvenliği gibi konular yer aldı.

Raporda şartların müsait olduğu kaydedildi

YSK deprem bölgesine yönelik raporuyla ilgili konuşan İyi Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ten önemli bir açıklama geldi. Tolga Öztürk, YSK'nın deprem bölgesi için şartlar müsait raporu hazırladığını ifade etti.

"Eksikler giderilebilecek"

Raporla ilgili açıklama yapan Öztürk şu ifadeleri kullandı: YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi.







