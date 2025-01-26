Yüksek yargıya yeni daireler geliyor

Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamladığı ‘10. Yargı Paketi’yle birlikte hızlı yargılama ile ceza adaletinin sağlanması için Yargıtay ve Danıştay yasaları da yeniden şekillenecek. Bu kapsamda, temyiz incelemelerinin en geç 6 ay içerisinde sonuçlanması hedefi çerçevesinde, Yargıtay ve Danıştay'ın kurumsal yapısı güçlendirilecek. Bu kurumların bünyesinde yeni daireler kurulacak. Dairelerin üye sayıları iş yüküyle orantılı olacak şekilde yeniden belirlenecek. Temyiz dosyalarında yasal zorunluluk olmadıkça kısmi inceleme yapılmayacak. Yargı kararlarının bütüncül bir şekilde ele alınması sağlanacak böylece 6 ay içinde temyiz incelemesinin tamamlanması sağlanacak.





BÖLGE MAHKEMELERİNDE YENİLİK

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin de Yargıtay ve Danıştay ile uyumlu bir şekilde hareket edebilmesi için daire ve hâkim sayıları da artırılacak. Bu mahkemeler için ihtisaslaşmayı sağlayacak bir yapı oluşturulacak. Böylelikle yargılama süreçleri hızlandırılacak.





İSTİNAFTA KESİNLİK SINIRI

Bu değişikliklerin yanı sıra istinaf incelemelerinde, görev uyuşmazlıklarının azaltılması sağlanacak. Uyuşmazlık dosyalarının kesinlik sınırları yeniden düzenlenecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz imkânı sağlanacak.





ADALETE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişiklikle savunma makamı güçlendirilecek. Koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması sağlanacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergiler azaltılacak.





ZORUNLU AVUKATLIK GENİŞLETİLİYOR

Şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu genişletilecek. Belirli davalarda avukatla temsil zorunluluğu getirilecek. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik düzenleme yapılacak.



