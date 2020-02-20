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EĞİTİM

Yükseköğretimde global bir marka olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde konuştu. Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istediklerini belirten Varank, “Bunun için üniversitelerimizin kapasitelerini; yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden biri olarak kabul edilen ve buy ıyl beşincisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinliğin yüksek öğretimde inovasyonu ve kaliteyi daha da ileri taşıyacak somut projelere öncülük edeceğini ve verimli iş birliklerine kapılar aralayacağını dile getirdi.

İHTİSASLAŞMA DESTEĞİ VERİYORUZ

Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istediklerini aktaran Varank, “Bunun için üniversitelerimizin kapasitelerini, yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak daha da güçlendiriyoruz. Bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde seçilen pilot üniversitelere, ihtisaslaşma destekleri veriyoruz. Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Bir yandan yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurt dışında faaliyet göstermelerini teşvik ederken, diğer yandan yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan üniversitelerle iş birliği yapmalarını destekliyoruz. İşte bunun gibi etkinlikler de gerek ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımı gerekse yeni iletişim ağlarının kurulması açısından son derece önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR AR-GE İNŞA ETTİK

Bir ülkenin zenginliğini ve refah seviyesini belirleyen unsurlar arasında üretim kabiliyetlerinin ne derece gelişmiş, çeşitli ve rekabetçi olduğunun önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Varank, “Türkiye’nin son 18 senede kat ettiği mesafeyi bu gözle değerlendirdiğimizde gelinen nokta elbette büyük bir başarı. 182 milyar dolar ihracat yapan, bunu da hemen hemen her sektörde gerçekleştirebilen bir üretim altyapısına sahibiz. Bu üretim altyapısını, neredeyse sıfırdan inşa ettiğimiz güçlü bir Ar-Ge ekosistemi destekliyor. 200’ü aşkın üniversite, 1500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ve 85 teknopark en önemli paydaşları” diye konuştu.

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