Yükseköğretimin geleceği İstanbul’da konuşulacak

Türkiye Yükseköğretimin yeni merkezi oluyor. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası eğitim organizasyonu Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), 52 ülkeden 310 üniversitenin katılımıyla 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılıyor.

SORUNLARA ÇÖZÜM ARANACAK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne (EURIE) dünyanın en saygın üniversitelerinden rektör, dekan, akademisyen ve uzmanlar katılıyor, üç gün boyunca sürecek “yükseköğretim zirvesinde bir araya gelecek olan akademisyenler kendi aralarında iş birlikleri yapacak ve yükseköğretimde yaşanan sorunlara çözüm arayacak.

SUNUCU İLK İNSANSI ROBOT

Avrasya Üniversiteler Birliğinin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın gerçekleştirecek. Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saad Amzazi başta olmak üzere birçok ülkeden hükümet temsilcilerinin de katılacağı zirvenin sunuculuğunu ise Akın Robotics’in geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansı robotu MİNİ ADA yapacak. Zirve bu açıdan da bir ilke imza atmış olacak.

GİRİŞİMCİLERE YENİ OLANAKLAR

Avrasya Yükseköğretim Zirvesinde ayrıca, girişimcilik ruhuna sahip katılımcılara yönelik “Imagine Tomorrow” adlı bir etkinlik de düzenlenecek. TÜBİTAK, TÜBİTAK MARTEK ve ASELSAN gibi kuruluşlarla birlikte üniversiteler, teknokentler ve kuluçka merkezlerinin de katılacağı Imagine Tomorrow’da girişimciler yapay zekadan otomasyona, tıbbi görüntüleme sistemlerinden savunma sanayii çözümlerine yönelik 50 inovatif girişimle katılacak. Bu sayede girişimciler projelerine yatırımcı ve tescil imkanı bulabilecek.