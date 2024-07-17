Yumrukların açılmasında fayda var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’de yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Konuşmasına Aşure Günü’nü tebrik ederek başlayan Erdoğan, “Kerbela faciasının yıl dönümünde Hz. Hüseyin Efendimiz'i rahmetle yad ediyoruz. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu sergileyeceğiz. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

YATIRIMCILARA KOLAYLIK SAĞLIYORUZ

“Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır” vurgusu yapan Erdoğan, “Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin” dedi. Çin otomobil üreticisi ile 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığını hatırlatan Erdoğan, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarına da dikkat çekti.

MÜTTEFİKLERİMİZE BEKLENTİLERİMİZİ İLETTİK

NATO Liderler Zirvesi’ne katıldığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolü teyit edildi. Savunma sanayii, terörle mücadele olmak üzere müttefiklerden beklentilerimizi izah ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta binbir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Suyu yokuşa sürme çabaları görüyoruz. İttifak anlayışı ile bağdaşmadığı ortadadır. İsrail’in durdurulmasının tüm insanlığın huzuru için gerekli olduğunu söyledik” diye konuştu.

TERCİHTEN ÖTE İHTİYAÇ

Dış siyasetteki normalleşme adımlarıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi: “Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz. Gözlerimizi dünyada her gün yeni krize açıyoruz. Küresel sistemde denge arayışları devam ediyor.”

Filistinliler kahramanca direniyor

İsrail’in Gazze’deki katliamlarına da değinen Erdoğan, “İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. İsrail Filistin’in direniş ruhunu kıramadı. Topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. 40 bine yakın şehit vermesine rağmen vatanperver tavrını Filistinliler sergiliyor. Türkiye olarak garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Türkiye tek bloğa sıkıştırılamayacak bir ülke. İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun ateşi düşüyor

“Sokağa, çarşıya, pazara kulak tıkayan hükümet olmadık, bugün de olmayız” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı kesimlerin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı zorlukların bilincindeyiz. Amacımız ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek kısır döngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir. Türkiye'ye geçmişte ağır faturalar ödetmiş popülizm batağına düşmemek için politikalar yürütüyoruz. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç daha da ivmelenecek. Sene sonu enflasyonda hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. Belli başlı sektörlerde filan balonu yavaş yavaş sönüyor. Orta vadeli programın etkileri görüldükçe ekonomi kurmaylarımıza yıpratma kampanyaları yoğunlaşmaktadır. İhracatta da yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Merkez Bankası brüt rezervleri 148 miyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz.”

İş bilmezliklerine dur denilmesi gerek

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, “31 Mart öncesi atıp tutanların nasıl çark ettiğini görüyoruz. Adeta bağırarak gelen faciaların hepsinde vebali olanlar çıkıp milletten özür dilemedi. Sorumluluklarını kabul edecek hiçbir açıklama yapmadılar. İstanbul ve Antalya'da nasıl vicdansız davrandılarsa İzmir'de de aynı sorumsuzluğu devam ettirdiler. İş bilmezliklere artık dur denilmesi gerekiyor. Biz skandallarda payı olanların hukuk önünde hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Konak'taki hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu.

Külliye’de Muharrem iftarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı. Erdoğan, Yas-ı Muharrem'in 10'uncu gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde bir sofra etrafında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Alevi-Bektaşi kanaat önderlerinin katıldığı sofrada bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, Hazreti Hüseyin'in ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle yad etti. Erdoğan, özetle şunları kaydetti: "Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Ehlibeyt sevgisi bize Peygamberimizin bir emridir. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz. Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz. Rabb'im, Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun."







