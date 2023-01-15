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KAHRAMANMARAŞ AKTÜEL

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Görenleri şoke etti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı, civciv tedaviye alındı.

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Haber Merkezi AA
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Görenleri şoke etti
Kahramanmaraş'ta yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı.

Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde, Tuğba Çakmak'ın kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan 22 gün sonra civciv çıktı.

Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını gören Çakmak, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ederek durumu yakınlarına bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, civcivin sağlığına kavuşması için yavrunun genel bakımlarının yapılacağını belirtti.

AA

Civcivin fazla ayaklarının operasyonla alınacağını aktaran Gemci, "Hayvanın fazla olan ayakları nedeniyle arkada tarafında ağırlık oluşuyor. Bu nedenle civcivimiz dengesini sağlayamıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Bu durum literatürde 'polimelia' olarak bilinir ve on binde bir gözlenir." diye konuştu.

Besici Çakmak da yumurtalara bakmak için geldiğinde, çıkan civcivlerden birinin ayağa kalkamadığını ve kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını ifade eden Çakmak, civcivi, sağlığına kavuşması için yetkililere teslim etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı 10 katı fazla fiyat teklif ettiler: Görenleri şaşırtan civciv
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3 ayaklı civcivin fotoğrafını sosyal medyada görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Civcivin sahibi Emre Türkmen de aldıktan bir hafta sonra fark ettiği bu durum karşısında şaşkına döndü. Ancak 10 katı fiyat teklif edilse de Türkmen teklifi geri çevirdi. Çünkü o civcivi satmak değil, kendi deyişiyle kurtarmak istiyor...
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Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi’nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi.
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Şu anda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.
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Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen şunları söyledi:Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şu anda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şu anda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İleride veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız dedi.Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen şu ifadeleri kullandı:Şu anda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımızda ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum.
Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı 10 katı fazla fiyat teklif ettiler: Görenleri şaşırtan civciv
Yıllardır bu işi yapıyor, ilk kez böyle bir durumla karşılaştı. 8 gün önce dünyaya gelen civcivi aldığında önce bir gariplik fark etmedi. Ancak bir hafta sonra civcivin arkasında üçüncü bir ayak daha olduğunu gördü. Mersin'de ziraat mühendisliği yapan Emre Türkmen civcivin bu durumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan fotoğrafını paylaştığı civcivi görenler de şaşkına dönerken civciv yoğun rağbet gördü. Normal bir civcivden 10 katı fiyat alan Türkmen'in niyeti ise satmaktan farklı...


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